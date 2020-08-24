Заглянуть внутрь древнеегипетских мумий смогли благодаря 3D-технологиям
3D-технологии помогли узнать, что скрывается внутри трёх мумифицированных животных Древнего Египта. Британские учёные показали объёмные изображения..
Дата загрузки: 2020-08-24
3D-технологии помогли узнать, что скрывается внутри трёх мумифицированных животных Древнего Египта. Британские учёные показали объёмные изображения их скелетов в высоком разрешении. Они также говорят, что технология поможет раскрыть ещё много загадок.
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