Заглянуть внутрь древнеегипетских мумий смогли благодаря 3D-технологиям 3D-технологии помогли узнать, что скрывается внутри трёх мумифицированных животных Древнего Египта. Британские учёные показали объёмные изображения.. Дата загрузки: 2020-08-24

3D-технологии помогли узнать, что скрывается внутри трёх мумифицированных животных Древнего Египта. Британские учёные показали объёмные изображения их скелетов в высоком разрешении. Они также говорят, что технология поможет раскрыть ещё много загадок.

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