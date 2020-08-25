Южнокорейцы превращают свои дома в популярные курорты

Отпуск на популярных курортах, таких как Бали или Гавайи, для южнокорейцев в этом году невозможен из-за..

Отпуск на популярных курортах, таких как Бали или Гавайи, для южнокорейцев в этом году невозможен из-за пандемии коронавируса.

Однако некоторые не отчаиваются и оборудуют курорты у себя дома. Так, эта семья сделала ремонт, превратив дом сразу в несколько популярных туристических направлений.

[Ким Хё Чон, жительница Южной Кореи]:

«У нас здесь Бали, а в гостиной – Гавайи. Поскольку мы какое-то время не могли путешествовать за границу из-за коронавируса, мы попытались создать курорт у себя дома».

Дом этой семьи находится в 30 километрах от Сеула. Теперь в нём растут пальмы, а некоторые комнаты напоминают гостиничные номера.

[Ким Хё Чон, жительница Южной Кореи]:

«В прошлом году в это время мы были на Филиппинах, в Дананге во Вьетнаме и на острове Гуам. И на это лето мы планировали ещё больше путешествий для наших детей. Но мы не можем поехать никуда из-за коронавируса». [Юн Сок Мин, житель Южной Кореи]:

«В этой гостиной в гавайском стиле в этом году я буду праздновать гавайское рождество, но со снегом».

А эта семья решила представить, что отправилась в лесной поход.

[Ли Сон Ён, житель Южной Кореи]:

«Если нормы социального дистанцирования поднимут до третьего уровня с текущего второго, мы не сможем путешествовать по стране или ходить в походы. Думаю, отдых в домашних условиях более безопасный».

[Ли Чи Сон, житель Южной Кореи]:«Мои друзья просто целыми днями играют в компьютерные игры. Хорошо, что наша семья придумала что-то интересное: домашний поход, пикник и игры у огня. Думаю, было бы хорошо ещё на стенах нарисовать деревья».

На все принадлежности для кемпинга пришлось потратить довольно внушительную сумму.

[Че Мин Хэ, жительница Южной Кореи]:«Этим летом мы должны были поехать на неделю в Нью-Йорк. Но мы отменили поездку из-за коронавируса. Вместо этого мы потратили деньги, выделенные на путешествие, на покупку оборудования для походов. Это стоило около восьми тысяч долларов».

Согласно данным Всемирного банка, южнокорейцы входят в список десяти наций, которые тратят в путешествиях больше всего денег.

При этом 24 августа власти страны призвали людей постараться не выходить из дома и по возможности отменить все путешествия, кроме критически важных.

Короткая ссылка на эту страницу: