Йеменцы лишаются медицинских центров международных организаций

Ахмед Мансур и его коллеги восемь месяцев работали в медицинском центре лагеря для йеменских переселенцев без..

Ахмед Мансур и его коллеги восемь месяцев работали в медицинском центре лагеря для йеменских переселенцев без зарплаты. Делали это просто из добрых побуждений. Но теперь их терпению пришёл конец, и центр закрыли.

[Ахмед Мансур, менеджер клиники]:

«Мы пожертвовали своими интересами ради переселенцев. Мы собирались бастовать, но проявили гуманность и вернулись на работу в апреле. Мы работали в апреле, мае, июне и июле из гуманных соображений. В священной книге написано, что Бог даёт каждому столько, сколько человек может вынести. Мы сделали всё, что в наших силах».

Такая же ситуация наблюдается по всему Йемену. Многие гуманитарные организации сворачивают свои миссии, поскольку им не хватает финансирования.

На прошлой неделе ООН объявила, что свернула или закрыла 12 из 38 своих программ. Ещё около 20 могут пострадать в период с августа по сентябрь.

[Фатехия Джабер, переселенка]:

«Мой сын болен, ему трудно дышать. Клиника закрыта. Раньше мы сюда ходили. Здесь оказывали экстренную помощь больным: пожилым и молодым. Мы живём в нестабильной ситуации, и нам нужна работающая больница».

В результате пяти лет боевых действий Йемен погрузился в тяжелейший экономический кризис. Система здравоохранения потерпела крах, миллионы людей недоедают или голодают. Некоторым медицинским работникам не платят уже по три года.

[Яхья Шамсан, переселенец]:

«Дети болеют. Беременные болеют. У некоторых случаются выкидыши. И никакой помощи им не оказывают. Где работники, которые сюда приехали? Что мы совершили, чтобы такое заслужить? Мы переселенцы. Посмотрите на женщин и детей. Каждый день они приходят, но помочь им некому».

В ходе войны в Йемене погибло более 100 тысяч человек. Также около 80% населения страны теперь зависит от гуманитарной помощи.

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