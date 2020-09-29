Хищные птицы помогли семье в Ла-Пасе пережить изоляцию
Жительница Ла-Паса Эльба и её сын Родолфу подружились с тремя птицами – горными каракарами. Они каждый..
Дата загрузки: 2020-09-29
Жительница Ла-Паса Эльба и её сын Родолфу подружились с тремя птицами – горными каракарами. Они каждый день прилетают на окно на 18-м этаже и ждут угощения. Пернатые друзья помогли семье пережить долгие дни изоляции.
[Эльба Соту, жительница Ла-Паса]:
«Из-за пандемии мы уделяли им больше внимания и виделись с ними чаще. Для меня это было как визит гостей. Я говорю, что это трое прекрасных гостей, поскольку, прилетая, они приносят нам счастье».
Эльба и Родолфу приехали в Боливию недавно. Раньше они жили в Бразилии. Прежние хозяева квартиры предупредили о необычных гостях и сказали, что кормили их фруктами.
Новые жильцы сначала тоже угощали птиц фруктами, а потом выяснили, что им больше нравится кукуруза. Позже сын женщины узнал в Интернете, что пернатые друзья принадлежат к роду горные каракары из семейства соколиных. Он выяснил, что эти птицы всеядны и не брезгуют мелкими грызунами и падалью. Тогда гостей стали подкармливать фаршем.
[Эльба Соту, жительница Ла-Паса]:
«Птицы прилетают, а мы подставляем пищу, и они едят. Их три, и они всегда вместе».
Каракары прилетают трижды в день. А Эльба рада не только общению, но и тому, что может приносить пользу хищным птицам. Многие пернатые пострадали во время сильных лесных пожаров в Южной Америке.
Горные каракары обычно кормятся на земле. Поэтому латинское название рода означает «сокол-пешеход». Эти птицы обитают на открытых пространствах в предгорьях Анд, на Фолклендских островах и Огненной Земле.
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