Нобелевскую премию по медицине присудили за открытие вируса гепатита С

Нобелевскую премию по медицине в этом году присудили троим учёным за открытие вируса гепатита С и..

[Гунилла Карлссон, член Нобелевского комитета]:

«Нобелевская премия по физиологии и медицине этого года присуждается за открытие вируса гепатита С, который приводит к болезни печени».

Нобелевскую премию по медицине в этом году присудили троим учёным за открытие вируса гепатита С и его изучение. Лауреатами стали американцы Харви Алтер и Чарльз Райс, а также британский микробиолог Майкл Хаутон.

Учёные десятки лет проводили исследование в этой области. Они понимали, что существует вирус, не относящийся ни к гепатиту А, ни к гепатиту В. Открытие удалось сделать в 89-м году методом клонирования ДНК-копии вируса, вызывавшего парентеральный гепатит у инфицированных шимпанзе.

[Харви Алтер, учёный]:

«Гепатит С был очень скрытной болезнью. Негативные последствия проявлялись только через 30-40 лет после заражения. Изначально даже было неизвестно, что болезнь вызвана вирусом. Мы просто знали, что люди умирают от цирроза и рака. Поэтому в обществе не было такого сильного беспокойства (как, например, из-за ВИЧ)».

По данным ВОЗ, во всём мире гепатитом С инфицировано 70 миллионов человек. Открытие учёных позволяет выявлять вирус и вовремя проводить эффективное лечение.

[Анна Веделль, член Нобелевского комитета]:

«Это открытие спасает жизни. Очень важно посмотреть в самое начало, на истоки. После этого открытия было столько достижений в терапии и других областях. Но это стало возможным только благодаря обнаружению самого вируса».

Лауреаты разделят премию в один миллион сто тысяч долларов. В этом году из-за пандемии отменили банкет и торжественные церемонии награждения. Дипломы и медали будут вручать в шведском посольстве или в университетах, где работают учёные. При этом будут вести онлайн-трансляцию.

Нобелевские премии вручают с 1901 года.

Короткая ссылка на эту страницу: