Зачем байкеры поехали с девочкой в школу

Семилетняя Адриана любит ездить на мини-мотоцикле. Но одноклассники высмеивали её увлечение, и девочка часто расстраивалась. Мама Адрианы хотела, чтобы дочка не чувствовала себя одинокой и нашла друзей-единомышленников.

Она обратилась за помощью в городской мотоклуб в Толедо в штате Орегон. Мотоклуб объединяет бывших полицейских, военных и пожарных. Байкеры быстро отреагировали. Они приехали к дому девочки и познакомились с ней.

Адриану посадили вместе с одним из байкеров на мотоцикл, и в окружении новых друзей она поехала в школу. С тех пор в школе к девочке стали относиться лучше.