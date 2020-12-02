В Великобритании утвердили ограничения, которые придут на смену «локдауну»

Парламент Великобритании одобрил трёхуровневую систему локальных карантинных ограничений, которая придёт на смену общенациональномую «локдауну».

Карантин был введён правительством 5 ноября и истёк 2 декабря. Теперь же в стране начинают действовать местные ограничения.

За решение проголосовал 291 депутат, против – 78. При этом недовольство этим законом выразили даже представители консервативной партии Бориса Джонсона. Именно они голосовали против слишком жёстких по их мнению ограничений. Оппозиционная Лейбористская партия решила воздержаться от голосования.

При этом сам премьер попытался донести до депутатов, что одновременно с ограничениями власти также оказывают финансовую поддержку компаниям.

[Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании]:

«Мы предоставили ежемесячные субсидии в размере до 3000 фунтов для заведений, которые были вынуждены закрыться, и 2100 фунтов для тех, которые остаются открытыми, но пострадали из-за снижения спроса. Мы выделили 1,1 миллиарда фунтов стерлингов местным властям для поддержки предприятий, подвергающихся особому риску. И сегодня, господин спикер, мы пошли ещё дальше и в декабре ввели единовременную выплату в размере 1000 фунтов для пабов».

Согласно трёхуровневой системе, около 40% населения Великобритании будут по-прежнему испытывать на себе ограничения. При этом возобновят работу пабы, рестораны, салоны красоты, спортзалы и другие заведения.

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