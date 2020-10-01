Великобритания заручилась поддержкой Вьетнама в присоединении к TTП2

Великобритания стала ещё на шаг ближе к присоединению ко Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению для Транстихоокеанского партнерства..

Великобритания стала ещё на шаг ближе к присоединению ко Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению для Транстихоокеанского партнерства (ТТП2). Британский министр иностранных дел Доминик Рааб заручился в этом вопросе поддержкой Ханоя во время своего двухдневного визита во Вьетнам.

Это соглашение в настоящее время объединяет 11 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Вьетнам, Японию, Мексику, Сингапур, Новую Зеландию, Канаду и Австралию. Оно обеспечивает снижение тарифных барьеров и регулирование ряда внутренних правил, включая трудовое право и интеллектуальную собственность.

Вьетнам недавно заключил соглашение о свободной торговле с Евросоюзом. При этом Великобритания, которая покинула ряды блока, пытается укрепить отношения с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. Так, Рааб, будучи во Вьетнаме, провёл виртуальную встречу со своими коллегами из АСЕАН, обсудив текущую пандемию COVID-19.

Ранее глава МИД Великобритании также посетил Южную Корею. Там он побывал в демилитаризованной зоне у границы с КНДР, а также встретился в Сеуле с южнокорейским министром иностранных дел.

[Доминик Рааб, министр иностранных дел Великобритании]:

«Мы уже работаем вместе по многим вопросам, в частности я знаю, что сегодня у нас будет время обсудить общую цель по созданию вакцины от COVID-19, её важность для корейцев и британцев, а также то, как вместе защититься от угрозы глобальной второй волны».

Министры также обсудили ряд других вопросов, включая торговлю и инвестиции.

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