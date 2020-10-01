В афинском Акрополе установили усовершенствованную подсветку

[Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции]:

«Освещение XXI века теперь украшает Акрополь. Торжественное открытие новой системы освещения – это праздник, выходящий за рамки границ и языков, потому что родившиеся в Акрополе ценности универсальны».

Новая подсветка украсила величественные памятники афинского Акрополя. Усовершенствованная система выхватывает из темноты даже мельчайшие архитектурные детали. Она также освещает прилегающую территорию и те строения, которые раньше стояли без подсветки.

Художники по свету два месяца изучали Акрополь, чтобы разработать новую систему. Она освещает архитектурные памятники с разной интенсивностью, оттенки света тоже разные.

Акрополь находится на 156-метровом холме в Афинах. Самые важные достопримечательности были построены здесь в V веке до нашей эры. Это Парфенон, Пропилеи, Эрехтейон и храм Ники Аптерос.

В эпоху классической античности Акрополь был центром афинской культуры. Ежегодно сюда приезжают миллионы туристов.

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