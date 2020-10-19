Дизайнерскую мебель и стройматериалы в Бельгии делают из мусора
Подвесные светильники середины XX века и ещё десятки товаров на любой вкус. Но этот брюссельский магазин..
Дата загрузки: 2020-10-19
Вот так от старого цемента очищают облицовочную плитку. Её помещают в концентрированный раствор уксуса. Потом ополаскивают в воде. Последний этап – обработка под водяным насосом высокого давления. И вот эта плитка уже как новая и ждёт покупателей.
[Лионель Девлижер, руководитель проекта Rotor]:
«Мы очень долго ездили в разные компании и обследовали их мусорные баки, чтобы понять, могут ли их отходы в очищенном виде стать привлекательным материалом для дизайнеров».
Офисные помещения в Бельгии обычно ремонтируют каждые 5-10 лет. В итоге на свалках оказываются почти новые мебель и стройматериалы. Также часто выбрасывают раритетные вещи.
При этом в Европе давно существует традиция длительного использования облицовочных материалов и предметов интерьера – по 200-300 лет. Так, кирпичи, черепицу и каменные полы обычно не выбрасывали, а применяли в новых постройках. Впрочем, в XX веке всё изменилось, поскольку появилось более дешёвое сырьё.
[Лионель Девлижер, руководитель проекта Rotor]:
«Существует предвзятое отношение к повторному использованию строительных материалов. Однако дешёвые одноразовые материалы стимулируют необдуманное потребление».
Цены в этом магазине зависят от первоначальной стоимости продукта. Например, двери из нержавеющей стали с бронзовыми ручками бельгийского дизайнера Жюля Ваббса отдают по 2000 евро. Более скромные сосновые стоят 79 евро. Восстановленное овальное зеркало итальянской Studio Caprotti обойдётся в 139 евро за штуку. Это примерно равно средней рыночной цене за такой товар.
Покупателей сюда приводит не экономия, а забота об окружающей среде.
[Маартен Гилен, соучредитель Rotor DC]:
«Утилизация и повторное использование строительных материалов сегодня в тренде. Мы видим людей из крупных фирм, которые раньше бы не подумали об утилизации материалов, а теперь весьма заинтересованы и вполне открыты для этой идеи».
Ежегодно в Евросоюзе выбрасывают более 385 миллионов тонн строительного мусора. При этом многие материалы – в хорошем состоянии.
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