Дизайнерскую мебель и стройматериалы в Бельгии делают из мусора

Подвесные светильники середины XX века и ещё десятки товаров на любой вкус. Но этот брюссельский магазин..

Подвесные светильники середины XX века и ещё десятки товаров на любой вкус. Но этот брюссельский магазин не совсем обычный. Чтобы лучше понять его концепцию, стоит выйти во внутренний двор. Здесь можно увидеть самый разный строительный мусор, который ожидает переработки. Ему дарят вторую жизнь.

Вот так от старого цемента очищают облицовочную плитку. Её помещают в концентрированный раствор уксуса. Потом ополаскивают в воде. Последний этап – обработка под водяным насосом высокого давления. И вот эта плитка уже как новая и ждёт покупателей.

[Лионель Девлижер, руководитель проекта Rotor]:

«Мы очень долго ездили в разные компании и обследовали их мусорные баки, чтобы понять, могут ли их отходы в очищенном виде стать привлекательным материалом для дизайнеров».

Офисные помещения в Бельгии обычно ремонтируют каждые 5-10 лет. В итоге на свалках оказываются почти новые мебель и стройматериалы. Также часто выбрасывают раритетные вещи.

При этом в Европе давно существует традиция длительного использования облицовочных материалов и предметов интерьера – по 200-300 лет. Так, кирпичи, черепицу и каменные полы обычно не выбрасывали, а применяли в новых постройках. Впрочем, в XX веке всё изменилось, поскольку появилось более дешёвое сырьё.

[Лионель Девлижер, руководитель проекта Rotor]:

«Существует предвзятое отношение к повторному использованию строительных материалов. Однако дешёвые одноразовые материалы стимулируют необдуманное потребление».

Цены в этом магазине зависят от первоначальной стоимости продукта. Например, двери из нержавеющей стали с бронзовыми ручками бельгийского дизайнера Жюля Ваббса отдают по 2000 евро. Более скромные сосновые стоят 79 евро. Восстановленное овальное зеркало итальянской Studio Caprotti обойдётся в 139 евро за штуку. Это примерно равно средней рыночной цене за такой товар.

Покупателей сюда приводит не экономия, а забота об окружающей среде.

[Маартен Гилен, соучредитель Rotor DC]:

«Утилизация и повторное использование строительных материалов сегодня в тренде. Мы видим людей из крупных фирм, которые раньше бы не подумали об утилизации материалов, а теперь весьма заинтересованы и вполне открыты для этой идеи».

Ежегодно в Евросоюзе выбрасывают более 385 миллионов тонн строительного мусора. При этом многие материалы – в хорошем состоянии.

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