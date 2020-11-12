Предупреждать о приближении белых медведей будут радары
На побережье Гудзонова залива в канадской провинции Манитоба сотни белых медведей ожидают морозов, а точнее –..
Дата загрузки: 2020-11-12
Сейчас город пытается разработать план по предотвращению конфликтов между животными и человеком. Здесь решили проверить, могут ли военные радары выявлять приближающихся хищников.
Как оказалось, это возможно. Радары могут предупреждать о медведях даже во время бури или ночью. Для этого используют функцию искусственного интеллекта.
В следующем году систему впервые используют в туристическом лагере норвежского города Лонгьир, где в августе медведь загрыз мужчину.
Природозащтники говорят, что в последние годы медведи стали дольше оставаться на берегу из-за потепления климата. Однако это также открыло новые возможности.
[Джефф Йорк, природозащитник]:
«В Арктике продолжает теплеть, продолжает таять лёд. Мы видим всё больше медведей на берегу, и остаются они там дольше. Одновременно свободный ото льда океан предоставляет возможность большему числу туристов посетить Арктику».
Когда радар будет замечать медведя, подошедшего слишком близко к людям, на место будут отправлять рейнджеров, которые используют разные способы, чтобы его отогнать: от резиновых пуль до вертолётов.
Стоит отметить, что в Черчилле люди давно привыкли к соседству с белыми хищниками. Здесь даже есть негласное правило не запирать двери машин и домов, чтобы любой человек мог попасть внутрь, спасаясь от полярного медведя.
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