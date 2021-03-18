В Польше ужесточают карантинные меры

В Польше ужесточают общенациональные карантинные меры. Количество новых случаев заражения коронавирусом бьёт рекорды этого года для страны. Так, в среду выявили более 25 тысяч инфицированных, скончалось более 450 человек. Предыдущий антирекорд был в минувшую субботу – более 21 тысячи заражённых.

Новые ограничительные меры будут действовать с 20 марта.

[Адам Недзельский, министр здравоохранения Польши]:

«Торговые центры, кинотеатры, театры, музеи, художественные галереи и другие места развлечений будут закрыты по всей стране. Также закроют бассейны, сауны, солярии и спортивные центры. Самое важное для детей и родителей: к сожалению, мы вынуждены снова вернуться к удалённому обучению для учащихся с первого по третий классы».

Новую вспышку вызвало распространение британского штамма коронавируса, который заразнее и смертоноснее. В настоящее время в Польше действует система региональных локдаунов. В случае необходимости власти обещают ввести общенациональный.

[Адам Недзельский, министр здравоохранения Польши]:

«Если новые меры не обуздают пандемию или, по крайней мере, не замедлят третью волну, то следующим шагом будет типичный локдаун, когда закроют всё».

Прохожие на улицах Варшавы, похоже, морально готовы.

[житель Варшавы]:

«Думаю, локдаун необходим. К сожалению. Есть как есть. Больше 20 тысяч случаев. Много смертей. Нам нужно пережить эти несколько месяцев, пока всех не вакцинируют. У нас нет выбора, просто нужно через это пройти». [житель Варшавы]:

«Коронавирус может остаться с нами на годы, поэтому нужно планировать нашу жизнь соответственно и думать не только о следующей паре недель. Вирусы были всегда и продолжат нас сопровождать. Нам от них не избавиться, они сильнее общественного уклада».

За всё время пандемии в Польше выявили почти 2 миллиона случаев заражения COVID-19. Более 48 тысяч пациентов скончались. В стране проживает 38 миллионов человек.

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