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Как ведут себя карпы кои во время кормления

Как ведут себя карпы кои во время кормления
Как ведут себя карпы кои во время кормления

В одном из парков Коломбо, крупнейшего города Шри-Ланки, сняли на видео кормление карпов кои. Десятки рыб синхронно плывут за человеком, который кормит их в пруду, и опоясывают его ноги.

Карпы кои, или парчовый карп — декоративные рыбы, выведенные из амурского подвида сазана. Существуют около 80 пород кои разных цветов. Кои живут от 25 до 35 лет. Обычно их содержат в открытых прудах или водоёмах. Карпы кои отличаются хорошим аппетитом, поэтому, чтобы их не перекормить, еду им дают небольшими порциями. Обычно это сухой корм, но они всеядны, не откажутся от салата латука и арбуза.

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