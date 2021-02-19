В Барселоне погромы и беспорядки из-за заключённого в тюрьму рэппера
В испанской Барселоне уже несколько дней продолжаются погромы и беспорядки после ареста рэппера Пабло Хаселя. Тысячи..
Дата загрузки: 2021-02-19
Беспорядки вспыхнули и в других городах Каталонии. Полиция пускает в ход слезоточивый газ и шумовые гранаты. Сообщается о десятках арестованных.
Началось всё после ареста Хаселя, который до этого забаррикадировался вместе со своими сторонниками в университете города Лерида. В итоге полиция провела штурм.
Приговор в девять месяцев тюрьмы испанцу вынесли ещё в 2018 году. Причиной послужили его песни и твитты, в которых он прославлял террористическую группировку ЭТА, сравнивал испанских судей с нацистами и называл короля Хуана Карлоса мафиозным боссом.
Рэппер должен был сам явиться в полицию до 12 февраля, поскольку приговор был вынесен с отсрочкой. Однако вместо этого решил укрыться в стенах учебного заведения.
Пабло Хасель известен своими левыми взглядами и поддержкой независимости Каталонии. В одном из своих твиттов он также выразил поддержку находящейся в заключении Виктории Гомес. Она член запрещённой марксистской группировки Grapo.
Стоит отметить, что суд города Лерида, где Хасель баррикадировался, также сохранил в силе другой приговор рэпперу в два с половиной года тюрьмы. Его признали виновным в запугивании свидетеля и препятствовании правосудию в 2017 году.
Согласно приговору, Хасель угрожал человеку, который давал показания в пользу местной полиции, подозреваемой в избиении заключённого. Рэппер опубликовал в соцсетях фото свидетеля и пытался напасть на него, когда тот сидел в кафе.
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