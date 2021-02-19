В Барселоне погромы и беспорядки из-за заключённого в тюрьму рэппера

В испанской Барселоне уже несколько дней продолжаются погромы и беспорядки после ареста рэппера Пабло Хаселя. Тысячи..

В испанской Барселоне уже несколько дней продолжаются погромы и беспорядки после ареста рэппера Пабло Хаселя. Тысячи человек вступают в стычки с полицией, устраивают поджоги, грабят магазины и бьют окна и витрины.

Беспорядки вспыхнули и в других городах Каталонии. Полиция пускает в ход слезоточивый газ и шумовые гранаты. Сообщается о десятках арестованных.

Началось всё после ареста Хаселя, который до этого забаррикадировался вместе со своими сторонниками в университете города Лерида. В итоге полиция провела штурм.

Приговор в девять месяцев тюрьмы испанцу вынесли ещё в 2018 году. Причиной послужили его песни и твитты, в которых он прославлял террористическую группировку ЭТА, сравнивал испанских судей с нацистами и называл короля Хуана Карлоса мафиозным боссом.

Рэппер должен был сам явиться в полицию до 12 февраля, поскольку приговор был вынесен с отсрочкой. Однако вместо этого решил укрыться в стенах учебного заведения.

Пабло Хасель известен своими левыми взглядами и поддержкой независимости Каталонии. В одном из своих твиттов он также выразил поддержку находящейся в заключении Виктории Гомес. Она член запрещённой марксистской группировки Grapo.

Стоит отметить, что суд города Лерида, где Хасель баррикадировался, также сохранил в силе другой приговор рэпперу в два с половиной года тюрьмы. Его признали виновным в запугивании свидетеля и препятствовании правосудию в 2017 году.

Согласно приговору, Хасель угрожал человеку, который давал показания в пользу местной полиции, подозреваемой в избиении заключённого. Рэппер опубликовал в соцсетях фото свидетеля и пытался напасть на него, когда тот сидел в кафе.

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