Японцы – об Олимпиаде: «Это большое разочарование»
Жители Токио отпраздновали открытие Олимпийских игр, сидя дома у телевизора. В столице ввели режим чрезвычайной ситуации..
Дата загрузки: 2021-07-27
[Хидэко Кобори, жительница Японии]:
«Сложное время. Но когда я думаю, что чувствуют атлеты, которые готовились к соревнованиям, я действительно хочу, чтобы Игры проходили, даже без зрителей».
[Масатака Кобори, житель Японии]:
«Если смотреть позитивно, думаю, мы войдём в историю. Возможно, в будущем больше не будет Олимпиад без зрителей. Отлично, что эти прекрасные Игры всем запомнятся».
Между тем, владельцы ресторанов в Токио разочарованы. Согласно распоряжению, они должны закрываться рано, а также не могут предлагать клиентам алкогольные напитки. Взамен им пообещали субсидии. Однако надежды были совсем иными.
[Синити Осима, владелец бара]:
«Я очень ждал Олимпиады. Но теперь нам нельзя продавать алкогольные напитки и мы должны закрываться в восемь вечера. Так что это большое разочарование. Я не могу заработать. Честно говоря, Игры вообще не принесли никакой пользы моему бизнесу».
[Рёсукэ Манака, работник ресторана]:
«Лично мне очень грустно. Я думал, что во время Олимпиады в ресторанах будет многолюдно. На этой улице помнят Олимпиаду 1964 года. Люди рассказывают, что тогда было совсем не так, как сейчас. Поэтому мне грустно».
Олимпиада проходит в Токио с 23 июля по 8 августа.
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