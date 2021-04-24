Шитьё, столярное и гончарное дело: кого пускают в бесплатные мастерские в Петербурге
В Санкт-Петербурге работают бесплатные общественные мастерские. В них обучают взрослых горожан шитью, столярному и гончарному делу...
Дата загрузки: 2021-04-24
В Санкт-Петербурге работают бесплатные общественные мастерские. В них обучают взрослых горожан шитью, столярному и гончарному делу. Также начинающим мастерам, у которых пока нет собственного оборудования и помещения, предоставляют цеха.
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