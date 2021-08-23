Полиция Парижа патрулирует рестораны в поисках беспрививочников

В Париже начали патрулировать рестораны в поисках нарушителей. Согласно правилам, заведения питания можно посещать только с..

В Париже начали патрулировать рестораны в поисках нарушителей. Согласно правилам, заведения питания можно посещать только с сертификатом вакцинации. В нём должно быть указано, что вы привиты двумя дозами.

Если, к примеру, вы ещё ожидаете второй дозы, то нужна справка об отрицательном тесте на COVID.

[посетитель ресторана]:«Я сделал тест час назад. Полиция меня проверила, всё хорошо. Могу заниматься своими делами». [посетительница ресторана]:«Это вселяет надежду. Я раньше работала в гостиничном секторе и поддерживаю вакцины и сертификаты из соображений заботы о здоровье. Сомнения нужно было отбросить уже давно».

Правила действуют с 9 августа. Сертификаты нужны почти во всех общественных местах. Сначала полиция проводила мало проверок. Теперь же обещает, что нарушители не проскочат.

[Дидье Скалини, полицейский]:«Мы видим, что люди ответственно относятся к гражданскому долгу. Штрафов выписываем очень мало. Но сейчас у нас активная фаза. Всех нарушителей оштрафуют».

Одновременно во Франции каждую неделю проходят многолюдные протесты против сертификатов вакцинации. Люди говорят, что нарушаются их права.

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