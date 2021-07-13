Птенец белоголового орлана всё же полетел

Птенец белоголового орлана сидел на крыше дома рядом с гнездом. Неожиданно на него стали пикировать пересмешники. Птенец взлетел и опустился на землю.

Молодого орлана обнаружили гуляющим по улице и едва умеющим летать. Специалисты, наблюдавшие за гнездом орланов, сказали, что два птенца из этой семьи уже хорошо летают, а с этим что-то не в порядке.

Птенца забрали для осмотра в клинику дикой природы Университета штата Луизиана. Выяснилось, что кости целы, но у птицы травма мышцы. После двух недель лечения молодого орлана выпустили на волю в пригороде Нового Орлеана, недалеко от родного гнезда.

Десятки людей, живших неподалёку от дома с гнездом, вышли поприветствовать взлетевшего орлана.