Собаки-терапевты помогают врачам и пациентам в больнице Чили
Собаки-терапевты помогают чилийским врачам и пациентам справиться с трудностями. Лохматых лекарей периодически приводят в детскую больницу..
Дата загрузки: 2021-09-29
Собаки-терапевты помогают чилийским врачам и пациентам справиться с трудностями. Лохматых лекарей периодически приводят в детскую больницу в Сантьяго. Там они показывают трюки и позволяют себя гладить вдоволь.
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