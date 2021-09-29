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Собаки-терапевты помогают врачам и пациентам в больнице Чили

Собаки-терапевты помогают врачам и пациентам в больнице Чили

Собаки-терапевты помогают чилийским врачам и пациентам справиться с трудностями. Лохматых лекарей периодически приводят в детскую больницу..

Дата загрузки: 2021-09-29

Собаки-терапевты помогают чилийским врачам и пациентам справиться с трудностями. Лохматых лекарей периодически приводят в детскую больницу в Сантьяго. Там они показывают трюки и позволяют себя гладить вдоволь.
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