Инвалид-колясочник попадает домой через балкон

Александр Юдин давно потерял ногу в автомобильной аварии. А три года назад сломал вторую. Ходить больше..

[Александр Юдин, житель Тимашевска]:

«Дома лежать, ждать у моря погоды, что кто-то принесёт мне покушать. Обездвижение? Сидеть на балконе – наблюдать?»

Александр Юдин давно потерял ногу в автомобильной аварии. А три года назад сломал вторую. Ходить больше не может.

Безделья и зависимости житель Тимашевска не хотел. Найти выход помог собственный профессиональный опыт. Он крановщик и электрик. Так родилась идея о подъёмнике.

[Александр Юдин, житель Тимашевска]:

«Брат провёл мне на кровать Интернет. Пока лежал в гипсе, всё просматривал: как всё это можно сделать, всё это в паре с кем-то надо делать».

Мужчина управляет подъёмником с помощью дистанционного пульта. Работает механизм на электроэнергии. Её вырабатывают солнечные батареи. Через дверцы мужчина попадает на балкон, а оттуда – в квартиру.

Благодаря изобретательности Александр по-прежнему работает и общается с людьми.

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