Инвалид-колясочник попадает домой через балкон
Александр Юдин давно потерял ногу в автомобильной аварии. А три года назад сломал вторую. Ходить больше..
Дата загрузки: 2021-11-18
[Александр Юдин, житель Тимашевска]:
«Дома лежать, ждать у моря погоды, что кто-то принесёт мне покушать. Обездвижение? Сидеть на балконе – наблюдать?»
Безделья и зависимости житель Тимашевска не хотел. Найти выход помог собственный профессиональный опыт. Он крановщик и электрик. Так родилась идея о подъёмнике.
[Александр Юдин, житель Тимашевска]:
«Брат провёл мне на кровать Интернет. Пока лежал в гипсе, всё просматривал: как всё это можно сделать, всё это в паре с кем-то надо делать».
Мужчина управляет подъёмником с помощью дистанционного пульта. Работает механизм на электроэнергии. Её вырабатывают солнечные батареи. Через дверцы мужчина попадает на балкон, а оттуда – в квартиру.
Благодаря изобретательности Александр по-прежнему работает и общается с людьми.
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