Сиамских близнецов успешно разделили в Турции

Сиамских близнецов из Камеруна успешно разделили в Турции. Операция длилась 27 часов. Сёстрам Элизабет и Мэри..

Сиамских близнецов из Камеруна успешно разделили в Турции. Операция длилась 27 часов.

Сёстрам Элизабет и Мэри – год и четыре месяца. Они родились сросшимися в области позвоночника и таза.

Девочек привезли в Турцию семь месяцев назад. Всё это время врачи проводили исследования и готовились к операции.

[Каролина Акве, мама близнецов]:

«Я очень счастлива, потому что Элизабет и Мэри теперь разделены и чувствуют себя хорошо. Нет никаких осложнений».

Отец близнецов надеется, что его дочери выучатся на врачей и будут лечить людей в Камеруне.

[Ричард Акве, отец близнецов]:

«Я желаю своим дочерям стать врачами. Это моё пожелание им».

Вскоре после операции Мэри начала ползать, а Элизабет заговорила.

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