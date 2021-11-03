Сиамских близнецов успешно разделили в Турции
Сиамских близнецов из Камеруна успешно разделили в Турции. Операция длилась 27 часов. Сёстрам Элизабет и Мэри..
Дата загрузки: 2021-11-03
Сиамских близнецов из Камеруна успешно разделили в Турции. Операция длилась 27 часов.
Сёстрам Элизабет и Мэри – год и четыре месяца. Они родились сросшимися в области позвоночника и таза.
Девочек привезли в Турцию семь месяцев назад. Всё это время врачи проводили исследования и готовились к операции.
[Каролина Акве, мама близнецов]:
«Я очень счастлива, потому что Элизабет и Мэри теперь разделены и чувствуют себя хорошо. Нет никаких осложнений».
Отец близнецов надеется, что его дочери выучатся на врачей и будут лечить людей в Камеруне.
[Ричард Акве, отец близнецов]:
«Я желаю своим дочерям стать врачами. Это моё пожелание им».
Вскоре после операции Мэри начала ползать, а Элизабет заговорила.
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