В Израиле устраивают рыбные пиры для пеликанов

Тысячи пеликанов при виде грузовика буквально бросаются к нему на встречу. Птицы уже знают – сейчас..

Тысячи пеликанов при виде грузовика буквально бросаются к нему на встречу. Птицы уже знают – сейчас будет еда. Из цистерны в пруд сливают тонны второсортной рыбы. Так в Израиле пытаются уладить конфликт между фермерами и перелётными птицами.

Каждую весну и осень сотни миллионов пернатых мигрируют из Африки в Европу и Азию, а затем обратно. Они предпочитают лететь над сушей, а не над морем. Так безопаснее.

Израиль становится временным пристанищем для пернатых путешественников, в том числе и пеликанов. Здесь они отдыхают и кормятся.

Пеликан – одна из самых крупных мигрирующих птиц. За день съедает больше килограмма рыбы. А рыбные фермы в Израиле – это лёгкая добыча и обилие корма. Поэтому птицы повадились их разорять.

Власти придумали, как защитить фермы и не навредить пеликанам.

[Офир Брукенштейн, сотрудник Управления природы и парков Израиля]:

«Пеликаны едят рыбу, и рыбоводство в Израиле терпит убытки. Мы хотим максимально снизить ущерб, поэтому покупаем рыбу на рыбоводческих фермах и сливаем её в водоёмы. Там пеликаны спокойно отдыхают и едят без помех, а потом продолжают долгое путешествие в Африку».

Деньги на рыбу выделяет не только правительство, но и военные. Эти птицы нередко сталкивались с летательными аппаратами. Так что, для лётчиков лучше, если пеликаны будут отдыхать где-то подальше.

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