Льва и леопарда перевезли из России в Танзанию

Лев по кличке Симба привыкает к новому дому в Танзании. Его и леопарда Еву недавно привезли..
Дата загрузки: 2021-12-07
Здесь для них огородили большие участки территории. У льва он площадью 6 тысяч квадратных метров, у леопарда – 2,5 тысячи.
На территориях есть бассейны для купания и крытые помещения.
Ветеринары говорят, что здесь животным будет лучше.
[Элизабет Стегмайер, основательница реабилитационного центра]:
«У льва было бы очень много проблем с мышцами, суставами, шрамами, если бы он остался в холодном климате. Холод всегда плохо влияет, а вот жара, наоборот, полезна».
Животных спас челябинский ветеринар Карен Даллакян. Симбу в 2020 году забрали у пляжного фотографа из Махачкалы. Чтобы львёнок не убежал, мужчина повредил ему лапы. Животное страдало от недоедания и истязаний.
Даллакян вспоминает первое знакомство с детёнышем.
[Карен Даллакян, ветеринар]:
«Я беру просто львёнка, от которого исходит запах трупа. Он гниёт. Я выношу на улицу, ставлю на плитку, и я уже забываю, зачем я сюда пришёл, ни с кем не разговариваю. И я достаю свою сумочку и оттуда… начинаю сразу обрабатывать. Потому что пока я несу, я чувствую: любое движение для него – боль. Надо срочно обезболить».
А леопард Ева родилась в передвижном зоопарке. От неё отказалась мать, поэтому выкармливали её ветеринары.
Симба и Ева останутся в этих вольерах до конца жизни, поскольку в дикой природе выжить уже не смогут. Кстати, в вольерах установят камеры, чтобы их спаситель из Челябинска смог постоянно за ними наблюдать.
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