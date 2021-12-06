Льва и леопарда перевезли из России в Танзанию

Лев по кличке Симба привыкает к новому дому в Танзании. Его и леопарда Еву недавно привезли..

Лев по кличке Симба привыкает к новому дому в Танзании. Его и леопарда Еву недавно привезли сюда из России. Это была первая для страны репатриация диких кошек.

Здесь для них огородили большие участки территории. У льва он площадью 6 тысяч квадратных метров, у леопарда – 2,5 тысячи.

На территориях есть бассейны для купания и крытые помещения.

Ветеринары говорят, что здесь животным будет лучше. [Элизабет Стегмайер, основательница реабилитационного центра]:

«У льва было бы очень много проблем с мышцами, суставами, шрамами, если бы он остался в холодном климате. Холод всегда плохо влияет, а вот жара, наоборот, полезна».

Животных спас челябинский ветеринар Карен Даллакян. Симбу в 2020 году забрали у пляжного фотографа из Махачкалы. Чтобы львёнок не убежал, мужчина повредил ему лапы. Животное страдало от недоедания и истязаний.

Даллакян вспоминает первое знакомство с детёнышем.

[Карен Даллакян, ветеринар]:

«Я беру просто львёнка, от которого исходит запах трупа. Он гниёт. Я выношу на улицу, ставлю на плитку, и я уже забываю, зачем я сюда пришёл, ни с кем не разговариваю. И я достаю свою сумочку и оттуда… начинаю сразу обрабатывать. Потому что пока я несу, я чувствую: любое движение для него – боль. Надо срочно обезболить».

А леопард Ева родилась в передвижном зоопарке. От неё отказалась мать, поэтому выкармливали её ветеринары.

Симба и Ева останутся в этих вольерах до конца жизни, поскольку в дикой природе выжить уже не смогут. Кстати, в вольерах установят камеры, чтобы их спаситель из Челябинска смог постоянно за ними наблюдать.

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