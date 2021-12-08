Кто из мировых звёзд в этом году объявил, что ждёт ребёнка, а кто уже празднует пополнение?..

Звёздные беременности и рождения в 2021 году

Кто из мировых звёзд в этом году объявил, что ждёт ребёнка, а кто уже празднует пополнение?

Начнём с модели плюс-сайз Эшли Грэм. В июле она объявила, что ожидает второго ребёнка от своего мужа Джастина Эрвина. А в сентябре стало известно, что это мальчики-близнецы.

Модель Роузи Хантингтон-Уайтли в августе опубликовала в Instagram серию фото, на которых видно, что она скоро родит второго ребёнка своему супругу Джейсону Стейтему.

Инстаграм-звезда Кайли Дженнер, сестра Ким Кардашьян, в сентябре объявила, что тоже ждёт второго ребёнка от рэпера Трэвиса Скотта. Кстати, это тот самый исполнитель, на концерте которого недавно случилась давка и погибло несколько человек.

А актриса Дженнифер Лоуренс в сентябре объявила о своей первой беременности. Ребёнка она ждёт от мужа Кука Марони.

Футболиста Криштиану Роналду смело можно назвать отцом-героем. В октябре стало известно, что его девушка Жоржина Родригес скоро родит ему двойню. При этом у Роналду уже есть четверо детей.

«Чудо-женщина» Галь Гадот в марте объявила, что ждёт третьего ребёнка от мужа Ярона Версано. Позже она родила девочку.

Пополнение семейства отпраздновали актёры Алисия Викандер и Майкл Фассбендер, а также члены монаршей семьи Великобритании принцесса Евгения и её супруг Джек Бруксбэнк.

Обзавелись потомством и звёзды «Игры престолов» Кит Харингтон и Роуз Лесли. Порадовал фанатов и бывший ребёнок-звезда Маколей Калкин. В апреле актриса Бренда Сонг родила ему мальчика. Его назвали Дакота в честь погибшей сестры Калкина.

Наконец, по второму ребёнку родилось у Кирстен Данст и Джесси Племонса, а также у Гарри и Меган – герцогов Сассекских.

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