Три сестры преодолели 100-летний рубеж, о чём они вспоминают

Три родные сестры из штата Канзас – долгожители и недавно отпраздновали дни рождения.

Старшая сестра Джулия отметила 104-й день рождения 5 ноября. Младшая Фрэнсис отпраздновала 100-летний юбилей 11 ноября. Люси, средней сестре, исполнилось 102 года 11 июня.

Сёстры провели детство на ферме в штате Канзас. В школу ходили пешком несколько километров. «Это была долгая прогулка», – вспоминает Люси.

Их отец управлял фермой. В то время техники было мало, и труд был тяжёлым. Они помогали родителям. Отец сестёр скончался в возрасте 98 лет.

Сёстры сравнивают нынешнюю жизнь с прошлой. Раньше жили без интернета и других привычных сейчас вещей. «Сейчас у нас есть холодильники и морозильные камеры. В те времена этого не было», – вспоминает Люси.

«У нас всегда был домашний хлеб, картошка, подливка и мясо. Печь топили, поэтому, в доме трудно было поддерживать постоянную температуру. Если приготовленное блюдо получалось не очень вкусным, мы всё равно его ели», – смеясь, говорит Джулия.

Приходилось много работать, были трудные времена. Все три женщины пережили своих мужей, и все – бабушки. Квартиры Люси и Джулии находятся рядом, всего в нескольких кварталах от дома Фрэнсис.