Последнему пианино Шопена возвращают «голос»

Для реставрации этого уникального пианино привлекли лучших экспертов. Это последний инструмент, на котором играл Фредерик Шопен..

Для реставрации этого уникального пианино привлекли лучших экспертов. Это последний инструмент, на котором играл Фредерик Шопен в конце жизни. В то время он жил в Париже.

Теперь же пианино находится в Институте Фредерика Шопена в Варшаве.

[Александр Ласковский, сотрудник Института Шопена]:«Его создал известный парижский производитель и друг Шопена – Камиль Плейель. Шопен играл на нём с 1848 по 49-й годы. А после его смерти инструмент купила его студентка, ученица и друг Джейн Стирлинг. Она подарила инструмент сестре Шопена – Людвике. Так его привезли в Варшаву».

Когда Шопен получил фортепиано, он уже был серьёзно болен. Он умер в октябре 1849 года.

С тех пор инструмент много путешествовал и пережил две мировые войны.

Но больше всего он пострадал не тогда, а во время реставрации в 50-х годах.

[Пол Макналти, реставратор]:«На него установили современные струны, что разрушило его звучание. В то время говорили, что инструмент загубили, все о нём забыли. Это был труп. Правда, очень важный, центральный элемент коллекции. Это самый хорошо сохранившийся инструмент Плейеля того периода».

Теперь же в пианино возвращают струны, которые очень похожи на те, что были во времена Шопена. Реставратор уверен, что это вернёт инструменту былое прекрасное звучание.

После завершения реставрации фортепиано больше не будет молчать.

[Александр Ласковский, сотрудник Института Шопена]:«Надеемся, что оно снова для нас заиграет. Это будет шанс услышать звук пианино Шопена таким, каким его слышал композитор, когда писал музыку».

Фредерик Шопен родился в Варшаве в 1810 году. Умер в Париже в возрасте 39 лет.

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