Последнему пианино Шопена возвращают «голос»

Для реставрации этого уникального пианино привлекли лучших экспертов. Это последний инструмент, на котором играл Фредерик Шопен..
Дата загрузки: 2021-12-14
Теперь же пианино находится в Институте Фредерика Шопена в Варшаве.[Александр Ласковский, сотрудник Института Шопена]:
«Его создал известный парижский производитель и друг Шопена – Камиль Плейель. Шопен играл на нём с 1848 по 49-й годы. А после его смерти инструмент купила его студентка, ученица и друг Джейн Стирлинг. Она подарила инструмент сестре Шопена – Людвике. Так его привезли в Варшаву».
Когда Шопен получил фортепиано, он уже был серьёзно болен. Он умер в октябре 1849 года.
С тех пор инструмент много путешествовал и пережил две мировые войны.
Но больше всего он пострадал не тогда, а во время реставрации в 50-х годах.[Пол Макналти, реставратор]:
«На него установили современные струны, что разрушило его звучание. В то время говорили, что инструмент загубили, все о нём забыли. Это был труп. Правда, очень важный, центральный элемент коллекции. Это самый хорошо сохранившийся инструмент Плейеля того периода».
Теперь же в пианино возвращают струны, которые очень похожи на те, что были во времена Шопена. Реставратор уверен, что это вернёт инструменту былое прекрасное звучание.
После завершения реставрации фортепиано больше не будет молчать.[Александр Ласковский, сотрудник Института Шопена]:
«Надеемся, что оно снова для нас заиграет. Это будет шанс услышать звук пианино Шопена таким, каким его слышал композитор, когда писал музыку».
Фредерик Шопен родился в Варшаве в 1810 году. Умер в Париже в возрасте 39 лет.
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