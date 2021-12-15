Баварский кондитер добавляет водоросли в пирожные

Водоросли и сладкая выпечка. Для кого-то это несовместимо, но не для баварского пекаря Людовика Гербойна. Он..

Водоросли и сладкая выпечка. Для кого-то это несовместимо, но не для баварского пекаря Людовика Гербойна. Он щедро добавляет морские водоросли и в крем для пирожных, и в начинку для булочек.

Сначала у покупателей это не вызвало восторга. У некоторых морепродукты ассоциируются со вкусом рыбы.

[Людовик Гербойн, кондитер]:

«Мы начали публиковать посты в социальных сетях, и тогда люди начали пробовать, а потом поняли, что это вкусно. Они почувствовали, что вкус не рыбный, а скорее ореховый».

Необходимые ингредиенты кондитеру поставляет учёный из Мюнхенского университета.

[Томас Брук, биотехнолог]:

«Водоросли – это суперпродукт. Они также важны для атмосферы, поскольку активно поглощают углекислый газ».

Кондитер придумывает своим пирожным поэтические названия. Он также напоминает, что водоросли полезны – их ели даже ацтеки.

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