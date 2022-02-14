Что привезли на Чикагский автосалон

Суперкары, внедорожники и пикапы, как обычно, занимают центральное место на Чикагском автосалоне. Но в этом году..

Суперкары, внедорожники и пикапы, как обычно, занимают центральное место на Чикагском автосалоне. Но в этом году также большой акцент сделан и на электромобили.

[Брендон Чо, гость Чикагского автосалона]:

«Я за электромобили и подобные технологии. Но я хочу, чтобы они не настаивали так сильно на отказе от обычных двигателей. Я не против электрики, просто пусть будет и то, и другое».

На выставке представили свои новинки компании Ford, Chevrolet, Jeep, Toyota, Kia и Hyundai. Однако площадь выставочных залов сократили вдвое по сравнению с прошлыми мероприятиями.

[Кайл Цвикер, гость Чикагского автосалона]:

«Это пока похоже на автосалон. Они не совсем утратили этот формат. Я приезжаю сюда уже 14 лет. Здесь пока сохраняется обычная атмосфера. Жаль, что участвуют не все производители, но шоу всё равно хорошее».

Чикагский автосалон – крупнейшее мотор-шоу Северной Америки. В прошлом году из-за пандемии его провели летом. В этом году автосалон снова проходит зимой. Он продлится до 21 февраля.

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