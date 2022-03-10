Ездят на крышах: Йемену грозит транспортный коллапс

Йеменцы ездят на крышах машин и свисают по бокам из-за транспортного кризиса. В стране катастрофически не..
Дата загрузки: 2022-03-10
Студенты жалуются, что из-за перебоев с общественным транспортом не могут приезжать на занятия вовремя.[Амджад аль-Амаи, студент]:
«Больше всего от кризиса пострадали студенты. Мы опаздываем на лекции, пропускам половину, и профессор отмечает, что нас не было. И всё из-за этого транспортного кризиса. Даже такси не найти».
Люди также с трудом добираются до рынков и больниц.
[Ахмед аль-Мутахар, студент]:
«До этого кризиса с топливом на дорогу у меня уходило от 15 минут до получаса. Я бы поехал на своей машине, но это невозможно, дорога занимает от часа до двух».
Сегодня 20 литров бензина стоит 9500 риалов. Это около 16 долларов. И это в четыре раза дороже, чем на фондовом рынке.
[Фаваз аль-Сайяги, госслужащий]:
«Кризис затрагивает всё население: от рядовых до тех, кто наверху. Не исключены ни чиновники, ни высокопоставленные лица».
Сегодня мало кто может себе позволить купить бензин. Около 80% населения Йемена нуждается в помощи из-за экономического коллапса в результате семилетней войны. Также сказывается морская и воздушная блокада со стороны коалиции во главе с Саудовской Аравией. Она сражается с хуситами.
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