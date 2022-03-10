Ездят на крышах: Йемену грозит транспортный коллапс

Йеменцы ездят на крышах машин и свисают по бокам из-за транспортного кризиса. В стране катастрофически не..

Йеменцы ездят на крышах машин и свисают по бокам из-за транспортного кризиса. В стране катастрофически не хватает топлива. Это Сана – столица, которая находится под контролем повстанцев-хуситов. Здесь люди по несколько дней стоят в очередях, чтобы заправиться.

Студенты жалуются, что из-за перебоев с общественным транспортом не могут приезжать на занятия вовремя.

[Амджад аль-Амаи, студент]:«Больше всего от кризиса пострадали студенты. Мы опаздываем на лекции, пропускам половину, и профессор отмечает, что нас не было. И всё из-за этого транспортного кризиса. Даже такси не найти».

Люди также с трудом добираются до рынков и больниц.

[Ахмед аль-Мутахар, студент]:

«До этого кризиса с топливом на дорогу у меня уходило от 15 минут до получаса. Я бы поехал на своей машине, но это невозможно, дорога занимает от часа до двух».

Сегодня 20 литров бензина стоит 9500 риалов. Это около 16 долларов. И это в четыре раза дороже, чем на фондовом рынке.

[Фаваз аль-Сайяги, госслужащий]:

«Кризис затрагивает всё население: от рядовых до тех, кто наверху. Не исключены ни чиновники, ни высокопоставленные лица».

Сегодня мало кто может себе позволить купить бензин. Около 80% населения Йемена нуждается в помощи из-за экономического коллапса в результате семилетней войны. Также сказывается морская и воздушная блокада со стороны коалиции во главе с Саудовской Аравией. Она сражается с хуситами.

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