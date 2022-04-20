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Оазис в Москве: первоцветы распустились в Аптекарском огороде

Оазис в Москве: первоцветы распустились в Аптекарском огороде

В Москву приходит запоздалая весна. Первые первоцветы столицы – в Аптекарском огороде. «Оазис посреди мегаполиса» –..

Дата загрузки: 2022-04-20

Оазис в Москве: первоцветы распустились в Аптекарском огороде
В Москву приходит запоздалая весна. Первые первоцветы столицы – в Аптекарском огороде. «Оазис посреди мегаполиса» – так называют этот старейший ботанический сад России.

Поляны подснежников редки даже в дикой природе. А ещё крокусы, пролески… Такую же картину сейчас наблюдают в предгорьях Альп, Кавказа и Тянь-Шань.

[Антон Дубенюк, главный ботаник]:
«Большинство первоцветов родом или из горных лесов и лугов, или из степей. Именно рано весной на протяжении двух месяцев они успевают и зацвести, и дать семена, и накопить запасы на следующий год».

Основанный Петром I в 1706-м, Аптекарский огород сохранил популяцию хохлаток, пушкинии, гусиного лука. Когда-то так выглядели луга в окрестностях Москвы.

[Антон Дубенюк, главный ботаник]:

«Это наши исконные аборигенные растения, которые описаны во флоре Московской области. Наши местные растения, конечно, больше приспособлены к нашему местному климату и почвам, чем завозные садовые. Их можно выпускать в вольную жизнь».

[посетительница]:
«Я вот только зашла, у меня столько эмоций. Мне всё нравится. Прямо чувствуется весна».

[посетительница]:
«Я из Тюмени. У нас холодно, сыро и пасмурно, а здесь цветочки. Очень воодушевляет».

[посетительница]:
«Очень красиво. Мы тоже не из Москвы. Специально сюда посмотреть на весенние цветочки».

Первоцветы будут радовать посетителей до начала мая. Их значение для экосистемы огромно. Ранней весной их пыльца и нектар – единственная пища для проснувшихся от зимы насекомых.
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