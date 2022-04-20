Оазис в Москве: первоцветы распустились в Аптекарском огороде

В Москву приходит запоздалая весна. Первые первоцветы столицы – в Аптекарском огороде. «Оазис посреди мегаполиса» –..

В Москву приходит запоздалая весна. Первые первоцветы столицы – в Аптекарском огороде. «Оазис посреди мегаполиса» – так называют этот старейший ботанический сад России.

Поляны подснежников редки даже в дикой природе. А ещё крокусы, пролески… Такую же картину сейчас наблюдают в предгорьях Альп, Кавказа и Тянь-Шань.

[Антон Дубенюк, главный ботаник]:

«Большинство первоцветов родом или из горных лесов и лугов, или из степей. Именно рано весной на протяжении двух месяцев они успевают и зацвести, и дать семена, и накопить запасы на следующий год».

Основанный Петром I в 1706-м, Аптекарский огород сохранил популяцию хохлаток, пушкинии, гусиного лука. Когда-то так выглядели луга в окрестностях Москвы.

[Антон Дубенюк, главный ботаник]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Я вот только зашла, у меня столько эмоций. Мне всё нравится. Прямо чувствуется весна». [посетительница]:

«Я из Тюмени. У нас холодно, сыро и пасмурно, а здесь цветочки. Очень воодушевляет». [посетительница]:

«Очень красиво. Мы тоже не из Москвы. Специально сюда посмотреть на весенние цветочки».

Первоцветы будут радовать посетителей до начала мая. Их значение для экосистемы огромно. Ранней весной их пыльца и нектар – единственная пища для проснувшихся от зимы насекомых.

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