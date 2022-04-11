Учёные разработали робопалец, который учится «чувствовать» прикосновение

Ощущать прикосновение кожей помогают тысячи нервных окончаний. Это вместе с другими органами чувств формирует наше восприятие..

Ощущать прикосновение кожей помогают тысячи нервных окончаний. Это вместе с другими органами чувств формирует наше восприятие и взаимодействие с миром. Благодаря этому мы понимаем свойства предметов и можем выполнять сложные задачи.

Но машины намного более примитивные. Чтобы заменить человека на производстве, они должны начать «чувствовать». К такому выводу пришли британские учёные из Университета Бристоля. Они разработали уникальный палец, который умеет ощущать прикосновения и обучаться с помощью искусственного интеллекта.

Робот может генерировать искусственные нервные сигналы, которые выглядят как записи реальных тактильных нейронов.

[Натан Лепора, профессор робототехники]:

«Мы печатаем на 3D-принтере такую структуру, которая аналогична структуре нашей кожи. Она реагирует на контакт так же».

Ещё в 80-х годах прошлого века учёные отслеживали количество нейронов, которые задействуются при прикосновении. Искусственный палец работает по такому же принципу. Он следит за тем, как искусственная кожа изменяется во время прикосновения и действует соответствующе.

[Натан Лепора, профессор робототехники]:

«Информация, ощущения, которые передаёт наш искусственный кончик пальца, действуют подобно человеческому осязанию».

Впрочем, учёные отмечают, что их технология ещё очень далека от настоящего тактильного ощущения, которым обладают люди.

[Натан Лепора, профессор робототехники]:

«Ощущения робота более размыты, примерно в два раза по сравнению с человеческими».

Учёные надеются, что когда-то в будущем их разработка поможет создавать протезы конечностей, которые смогут передавать в мозг тактильные ощущения. Однако до этого ещё далеко.

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