Камера видеонаблюдения раскрыла секрет собаки

Хаски по кличке Кода сорвалась с цепи и убежала из дома в Манитобе в Канаде. Рейчел, хозяйка собаки, искала её, но так и не нашла. Через некоторое время Кода вернулась домой.

Рейчел хотела узнать, чем же занималась собака. Оказалось, что соседи раньше установили камеры наблюдения в лесу недалеко от дома. Женщина попросила их посмотреть, попала ли на видео собака.





Камеры засняли не только Коду, но и её лесного друга – оленя. На видеокадрах можно увидеть, как он прижимается к хаски, ест и спит рядом с ней. Кода провела с оленем весь вечер.

Рейчел рассказала, что, судя по видеозаписи, животные пробыли вместе более 12 часов.

