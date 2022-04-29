Солнечная электростанция облегчает быт сельчан в Малави

Сразу три деревни в глубинке Малави получают пользу от этой маленькой солнечной электростанции. Благодаря ей местная..
Дата загрузки: 2022-04-29
Бренда пришла сделать масло из семян подсолнечника. Говорит, что раньше в её деревне редко сажали это растение. Теперь подсолнечник выращивают многие.
Доступ к электричеству изменил жизнь и Бартоломью. Он сварщик, и теперь может спокойно заниматься своим делом. Он также инвалид. Поэтому ему не всякая работа под силу.
[Бартоломью Соко, сварщик]:
«Если такие электростанции появятся и в других сельских районах, это поможет людям с инвалидностью быть самостоятельными. Я даже готов добровольно обучать других, чтобы они тоже могли себя обеспечивать».
Электричество в сельских районах Африки – большая редкость. В основном, к электроэнергии подключают города. Поэтому солнечная электростанция – самый реальный способ получать электричество в отдалённых районах.
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