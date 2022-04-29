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Солнечная электростанция облегчает быт сельчан в Малави

Солнечная электростанция облегчает быт сельчан в Малави

Сразу три деревни в глубинке Малави получают пользу от этой маленькой солнечной электростанции. Благодаря ей местная..

Дата загрузки: 2022-04-29

Солнечная электростанция облегчает быт сельчан в Малави
Сразу три деревни в глубинке Малави получают пользу от этой маленькой солнечной электростанции. Благодаря ей местная мельница и пресс для отжима масла работают от электричества. От них зависят 700 местных жителей.

Бренда пришла сделать масло из семян подсолнечника. Говорит, что раньше в её деревне редко сажали это растение. Теперь подсолнечник выращивают многие.

Доступ к электричеству изменил жизнь и Бартоломью. Он сварщик, и теперь может спокойно заниматься своим делом. Он также инвалид. Поэтому ему не всякая работа под силу.

[Бартоломью Соко, сварщик]:
«Если такие электростанции появятся и в других сельских районах, это поможет людям с инвалидностью быть самостоятельными. Я даже готов добровольно обучать других, чтобы они тоже могли себя обеспечивать».

Электричество в сельских районах Африки – большая редкость. В основном, к электроэнергии подключают города. Поэтому солнечная электростанция – самый реальный способ получать электричество в отдалённых районах.
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