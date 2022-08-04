Прекращение огня продлили, но йеменцы надеются на длительное перемирие

Двухмесячное прекращение огня в Йемене продлили, однако облегчения это не принесло. Люди и международные правительства добиваются,..

Двухмесячное прекращение огня в Йемене продлили, однако облегчения это не принесло. Люди и международные правительства добиваются, чтобы перемирие стало постоянным.

Впрочем, воюющие стороны пока к этому не готовы. Они обмениваются взаимными обвинениями. Международная коалиция обвиняет повстанцев-хуситов в том, что те не открыли основные дороги в городе Таиз, за который велись бои. Хуситы же утверждают, что в порт Ходейды не доставили согласованное количество судов с топливом.

На улицах столицы Саны люди рады соглашению, но надеются не более длительное перемирие.

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[Мухаммад аль-Кауд, житель Йемена]:

«Люди Йемена хотят соглашения, которое вывело бы их из этой чёрной полосы. Хотим, чтобы прекратилась осада, чтобы выплачивали зарплату, и чтобы вернулся мир».

[Суфиан аль-Тхавр, житель Йемена]:«Если в этом соглашении не будут прописаны конкретные шаги, которые касаются граждан, такие как прекратить осаду, открыть все КПП, разрешить путешествия и начать выплату зарплат, то тогда этот договор будет таким же, как и все предыдущие. И это будет просто время для военной паузы». [Абдулрахман Мутахар, житель Йемена]:«Подписание соглашения должно быть ключевым шагом к миру. Нужно, чтобы начали выплачивать зарплаты, а нацбанк интегрировал национальную валюту. Люди очень страдают. Предыдущие соглашения были бесполезными».

Война в этой стране на юго-западе Азии продолжается более семи лет. Коалиция во главе с Саудовской Аравией противостоит проиранским хуситам, захватившим власть севере Йемена. Конфликт унёс жизни десятков тысяч людей и заставил миллионы голодать.

В ООН говорят, что расширенное перемирие позволит выдать зарплаты в государственном секторе, открыть дороги, увеличить число рейсов из Саны, а также обеспечить регулярные поставки топлива в Ходейду.

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