Меховая промышленность Греции умирает из-за антироссийских санкций

Десятилетиями бизнес Антониса Дисиоса по производству меховых изделий процветал. Он выполнял заказы для состоятельных российских покупателей...

Десятилетиями бизнес Антониса Дисиоса по производству меховых изделий процветал. Он выполнял заказы для состоятельных российских покупателей. Однако в марте санкции ЕС в отношении России в одночасье поставили крест на его бизнесе.

Дисиос, как и сотни других производителей на севере Греции, больше не может экспортировать в страну свои меха. А российский рынок всегда оставался основным.

На внутреннем рынке Греции спрос на меховые изделия небольшой. В итоге 23 сотрудника Дисиоса отправились в неоплачиваемый отпуск.

[Антонис Дисиос, производитель меховых изделий]:

«У нас на складах полно меховых шкурок. Мы сделали закупки в 2021 году для коллекции 2022 года, но они все не проданы, лежат на складах. Мы в отчаянии, не знаем, что делать».

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Стоимость шуб может доходить до 30 тысяч евро. Дисиос призывает отменить эмбарго.

[Антонис Дисиос, производитель меховых изделий]:

«Этот товар сделан только для российского рынка, выкройки только для российского рынка. Его нельзя отправить в Китай или Корею, потому что там у женщин другой тип телосложения».

Город Кастория – центр многовековой меховой промышленности Греции. Это также последнее в Европе крупное скопление производителей такой продукции. Почти во всех остальных странах ЕС защитники животных добились запрета на эти товары.

Сотрудники предприятия говорят, что другой работы в городе нет.

[Евангелия Ананиаду, работница предприятия]:

«Мы все живём за счёт этого. Вся работа связана с мехом. Когда есть работа в меховой индустрии, то есть работа у таксистов, у отелей, у кафе. Все зависят от меха».

Санкции также запрещают магазинам продавать товары российским туристам в Греции, потому что мех считается предметом роскоши.

[Кристос Пападопулос, производитель меховых изделий]:

«Я стараюсь не приходить в цех. Сижу в офисе, а в цех не прихожу, потому что у меня может случиться сердечный приступ».

Сегодня в Кастории насчитывается примерно 2000 меховых предприятий, в основном семейных. В них работает около 4000 человек. Все они сейчас получают государственную помощь, что позволяет избежать увольнений. Но эта мера будет действовать только до сентября. Что будет дальше, пока неизвестно.

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