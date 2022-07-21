Как взлетала бабочка с залатанным крылом

Роми Макклоски, чтобы обеспечить безопасную среду для развития бабочек, приносит гусениц из сада домой. Женщина выпустила на волю десятки бабочек. Но однажды из кокона появилась бабочка с порванным крылом.



Такая бабочка не могла летать и выжить в дикой природе. Женщина решила, что будет кормить её нектаром и оставит жить в доме. Знакомый Роми сказал, что знает, как починить крыло, и дал инструкцию.



Для починки крыла Роми приготовила полотенце, проволочную вешалку (чтобы закрепить бабочку), контактный клей, зубочистку, ножницы, пинцет, тальк и крыло умершей бабочки.





Женщина отрезала повреждённую часть крыла (для бабочки такая процедура безболезненна). Затем с ювелирной точностью прикрепила с помощью клея часть крыла умершей бабочки к живой. Присыпала тальком, чтобы снять липкость клея пока он сохнет.





На следующий день Роми, покормив бабочку нектаром, вынесла её во двор. «Я поразилась, увидев, как она сделала свой первый круг по двору», – вспоминает женщина. После первого круга бабочка села на ветку, а затем взлетела и скрылась из виду.

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