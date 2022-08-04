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Единственный речной почтальон во Франции обслуживает жителей болот

Единственный речной почтальон во Франции обслуживает жителей болот

Этот молодой человек – единственный речной почтальон на материковой части Франции. Шарль доставляет письма и посылки..

Дата загрузки: 2022-08-04

Единственный речной почтальон во Франции обслуживает жителей болот
Этот молодой человек – единственный речной почтальон на материковой части Франции. Шарль доставляет письма и посылки жителям биосферного заповедника Маре Одомаруа. Водно-болотные угодья находятся примерно в 45 минутах езды от Дюнкерка на севере страны.

[Шарль Дефоор, почтальон]:
«Отличие от обычной доставки почты в том, что на болоте нет адресов. Мы имеем дело с именами людей. У нас есть карта, на которой отмечены дома жителей».

В заповеднике также находится плавучий сад – один из немногих, оставшихся во Франции. Летом здесь кипит жизнь, а зимой люди почти полностью отрезаны от цивилизации.

[жительница заповедника Маре Одомаруа]:
«Летом у нас много туристов, но зимой ни души. Поэтому мы всегда рады видеть почтальона».

Шарль работает речным почтальоном уже год. Обслуживает 50 человек.
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