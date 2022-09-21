Во многих странах для безопасного передвижения животных через скоростные автотрассы строят мосты. Чтобы животные охотнее им пользовались, на эстакадах сажают растительность.
Мосты для животных строят с 50-х годов прошлого века. Самые первые появились во Франции.
Мосты-безопасности строят во многих странах. В настоящее время в Нидерландах построено 66 переходов для диких животных. Самый длинный мост в мире Natuurbrug Zanderij Crailoo диной 800 м и шириной 50 м. Он протянулся над железными дорогами, реками и зданиями.
В Канаде и США переходы для животных строят в течение последних 30 лет.
Подвесной мост Nutty Narrows Bridge построили для белок в штате Вашингтон.
В Австралии на острове Рождества по специальному мосту проходит миграционный путь около 50 миллионов красных крабов.
В Канаде в национальном парке Банфф для перехода диких животных установлено 44 сооружения. Это позволило сократить столкновения животных с автомобилями на 80%.
В России в национальном парке «Земля леопардов» и Калужской области построены сооружения под названием экодуки. В стране планируется строительство экодуков на крупных автотрассах.
Какие мосты для животных строят через автострады
Во многих странах для безопасного передвижения животных через скоростные автотрассы строят мосты. Чтобы животные охотнее им пользовались, на эстакадах сажают растительность.