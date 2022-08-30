Уникальная церковь в Испании, вдохновлённая Антонио Гауди

Среди каталонских виноградников расположилась небольшая, но уникальная церковь. Она напоминает знаменитый храм Святого Семейства в Барселоне...

Среди каталонских виноградников расположилась небольшая, но уникальная церковь.

Она напоминает знаменитый храм Святого Семейства в Барселоне. И на то есть веская причина: местный архитектор, спроектировавший его, был учеником и поклонником Антонио Гауди. Неудивительно, что храм получил прозвище «Маленькая Саграда Фамилия».

Проект основали ещё в начале XX века, когда местный священник убедил своего брата профинансировать строительство церкви. Её посвятили Святой Марии – покровительнице Каталонии.

Церковь находится на пути к горе Монтсеррат, куда паломники отправлялись молиться за урожай винограда.

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[Мигель Лопес, член местного совета]:

«Она вдохновлена формой горы Монтсеррат. Когда наняли архитектора, ему сказали, что идея такая: Богородица Монсеррат должна оказаться здесь, в Монферри. Итак, он представил себе что-то похожее на гору и построил храм».

Первый камень заложили в 1925 году. Плиты сделали местные жители. Они производили цемент из гравия, собранного в близлежащей реке.

В 30-е годы из-за нехватки средств и гражданской войны в Испании строительство приостановили. Храм пострадал во время боёв. С тех пор более 50 лет стоял заброшенным.

Строительство возобновилось 80-х. А открытие состоялось 30 мая 1999 года.

[Жозеп Руби, мэр Монферри]:

«У нас есть жемчужина, которую можно сравнить с Собором Святого Семейства в Барселоне. Конечно, это не копия, но он наш. И это подарок, который мы, жители Монферри, предлагаем всем, в стране и в мире. Это очень важно для нас».

В последние годы храм стал популярной туристической достопримечательностью. В 2021-м его посетило более 25 тысяч человек.

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