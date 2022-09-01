От роботов-бариста до умных холодильников. В Берлине открылась выставка бытовой электроники IFA – одна из крупнейших..

Выставка IFA в Берлине: бытовая техника, которая умеет думать и экономить

От роботов-бариста до умных холодильников. В Берлине открылась выставка бытовой электроники IFA – одна из крупнейших в Европе и мире. В этом году упор делают на экономию и энергосбережение.

Мероприятие началось с презентации производителя бытовой техники Siemens. Компания представила новый холодильник, совместимый с устройствами Amazon Alexa.

[Катя Вендель, представительница Siemens]:

«Я рада представить вам первый в мире холодильник, точнее, встроенный холодильник, дверь которого различает слова. Мне просто нужно сказать: «Алекса, открой холодильник», и дверь нашего Pico 700 сразу откроется».

Новые стиральные и сушильные машины на 65 и 35% энергоэффективнее. Кроме того, они сами определяют, сколько нужно взять моющего средства.

[Михаэль Мехнерт, представитель Siemens]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Она дозирует гораздо точнее, чем люди. Было доказано, что мы все склонны к передозировке. Моющего средства потребляется на 40% больше, чем нужно. А здесь мы избежим лишнего полоскания».

Эта новая кофемашина тоже умная. Умеет различать кофейные зерна и готовить напиток соответственно.

Между тем, компания Bosch показала устройство, способное одновременно пылесосить и мыть полы. Резервуар для воды обеспечивает капельную подачу на подушечки из микрофибры. Экологичное обновление получила и новая линейка стиральных машин компании.

Во время пандемии ежегодная выставка IFA проходила с минимальным количеством участников. В этот раз она почти полностью восстановилась.

[Кай Мангельбергер, директор IFA 2022]:

«Не хватает только нескольких компаний. Большинство – из Азии. Но это связано с ограничениями, а не потому, что им не хочется приезжать на IFA. Так что мы настроены позитивно и думаем, что они вернутся».

Выставка открыта до 6 сентября.

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