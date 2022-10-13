Как малышка отреагировала на новорождённого брата

Родители малышки Эллы из американского штата Северная Каролина привезли из больницы домой новорождённого сына. Они с нетерпением ждали первой встречи малыша со старшей сестрой.



Родители приготовили фотоаппарат и посадили Эллу на диван. Мама осторожно положила спящего младенца на колени дочки. Девочка не обращала внимания на брата и смотрела прямо в камеру.

Мама уговаривала дочку поцеловать ребёнка, показывала, что нужно делать. Но Элла не поддавалась уговорам и продолжала смотреть в камеру.



«Вот реакция моей малышки Эллы во время первой встречи, когда мы привезли домой из больницы нашего малыша Коулмана. Её потрясающая реакция – бесценна», – написал отец в комментарии к фото, размещённым в соцсети.

В комментариях многие писали, что у них был похожий опыт. Нужно подождать и не заставлять ребёнка развивать отношения. Со временем всё наладится.