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Телеканал NTD

Как малышка отреагировала на новорождённого брата

Как малышка отреагировала на новорождённого брата
Как малышка отреагировала на новорождённого брата

Родители малышки Эллы из американского штата Северная Каролина привезли из больницы домой новорождённого сына. Они с нетерпением ждали первой встречи малыша со старшей сестрой.

Родители приготовили фотоаппарат и посадили Эллу на диван. Мама осторожно положила спящего младенца на колени дочки. Девочка не обращала внимания на брата и смотрела прямо в камеру.

Мама уговаривала дочку поцеловать ребёнка, показывала, что нужно делать. Но Элла не поддавалась уговорам и продолжала смотреть в камеру.

«Вот реакция моей малышки Эллы во время первой встречи, когда мы привезли домой из больницы нашего малыша Коулмана. Её потрясающая реакция – бесценна», – написал отец в комментарии к фото, размещённым в соцсети.

В комментариях многие писали, что у них был похожий опыт. Нужно подождать и не заставлять ребёнка развивать отношения. Со временем всё наладится.

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