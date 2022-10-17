Сильные наводнения на Крите: есть жертвы

Вот так выглядят последствия сильных наводнений, которые обрушились в выходные на греческий остров Крит. Потоки воды..

Вот так выглядят последствия сильных наводнений, которые обрушились в выходные на греческий остров Крит. Потоки воды сносили машины и топили дома.

Сообщается об одном погибшем. Это 45-летний мужчина, чей автомобиль унесло течением. Одна женщина пропала без вести. Также продолжают искать девять смытых автомобилей.

[местная жительница]:

«Всё произошло за секунды. Не знаю, сколько это длилось – мы все еле успели выбраться, когда воды уже было по плечи. Все спали и понятия не имели, что происходит».

В поисково-спасательных работах участвует и береговая охрана. В целом спасатели получили около 300 звонков. А из археологического музея в Ситии пришлось в срочном порядке эвакуировать туристов.

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Наводнения начались после сильных ливней. Больше всего пострадала северная часть острова. В городе Ираклион из-за затопления закрыли аэропорт.

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