Премию памяти Нобеля по экономике получат двое американских учёных

Американские экономисты Майкл Вудфорд и Роберт Холл стали лауреатами Премии Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. Их отметили за исследования теоретических основ стабилизации экономики.

70-летний Вудфорд преподаёт в Колумбийском университете в Нью-Йорке. В день объявления он не оставил работу и даже провёл экзамен для студентов.

[Майкл Вудфорд, лауреат премии]:

«Студенты, кажется, уже слышали новость, и они аплодировали. Но экзамен всё равно нужно было провести. Думаю, некоторые надеялись, что в связи с этой замечательной новостью его отменят. Но я всё-таки провёл экзамен».

83-летний Роберт Холл – профессор Стэнфордского университета. Вместе с Вудфордом он исследовал, как решения домохозяйств и компаний влияют на экономику и как власти могут использовать эти знания для её стабилизации.

Исследования учёных легли в основу экономических моделей, которые используют центральные банки и министерства финансов по всему миру. Они учитывают решения домохозяйств и компаний при анализе инфляции и экономического роста.

Интерес Вудфорда к этой теме усилился в 90-е годы на фоне затяжного экономического спада в Японии. По его оценке, традиционные инструменты экономической политики тогда не давали достаточного результата.

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[Майкл Вудфорд, лауреат премии]:

«Я размышлял об этой проблеме, как и многие другие исследователи. Она поставила под вопрос наше теоретическое понимание того, как работают инструменты макроэкономической стабилизации».

Премия по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля отличается от остальных Нобелевских премий. Её учредил Банк Швеции в 1968 году в честь своего 300-летия. Сам Альфред Нобель не включил экономику в список областей, за достижения в которых завещал вручать награды.

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