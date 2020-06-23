Дональд Трамп пригрозил длительными сроками заключения за вандализм памятников

Протестующие в Вашингтоне попытались сбросить с пьедестала статую Эндрю Джексона, седьмого президента Соединённых Штатов. Она находится в парке недалеко от Белого дома. Однако полиция вмешалась и не допустила этого. Некоторые демонстранты вступили в стычки.

Этот монумент чуть не стал очередной жертвой протестов, охвативших США. Они вспыхнули после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.

Демонстранты, которые собираются под эгидой организации Black Lives Matter, пытаются уничтожить памятники, которые напоминают о колониальном прошлом США и истории, связанной с рабством.

Дональд Трамп в своём Twitter написал: «В Вашингтоне арестовано много людей за постыдный вандализм в отношении потрясающей статуи Эндрю Джексона в парке Лафайет. Также за обезображивание фасада церкви Святого Иоанна через дорогу. 10 лет тюрьмы согласно Закону о сохранении военных памятников. Будьте осторожны!»

Трамп также выступил против сноса статуи Теодора Рузвельта, которая установлена у входа в Американский музей естественной истории в Нью-Йорке. 26-й президент США изображён на коне. С одной стороны от него стоит коренной американец, с другой – афроамериканец. Протестующих оскорбляет то, что на монументе президент находится выше, что якобы показывает превосходство белой расы.

О планах убрать статую объявила администрация музея. Трамп написал: «Это нелепость. Не делайте этого».

Многие жители Нью-Йорка с этим согласны.

[Дженнифер Митчелл, жительница Нью-Йорка]:

«Думаю, это очень грустно, честно. Это печально, любой человек может найти какой угодно повод ненавидеть другого. Но нельзя судить людей прошлого по сегодняшним стандартам… Он был прекрасным лидером. Я не думаю, что памятник оскорбительный. Они же маршируют вместе с ним».

Стоит отметить, что президент с самого начала говорил, что протесты провоцируют леворадикальные группы. Так, одна из основательниц движения Black Lives Matter Патрисс Каллорс в видео на YouTube сказала, что она и другие лидеры организации – марксисты и проходили специальное обучение.

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