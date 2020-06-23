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Забава для дайверов: на Шри-Ланке открыли подводный музей

Забава для дайверов: на Шри-Ланке открыли подводный музей

У побережья шриланкийского города Галле открылся подводный музей. Первый в стране. Его построили служащие военно-морского флота...

Дата загрузки: 2020-06-25

У побережья шриланкийского города Галле открылся подводный музей. Первый в стране. Его построили служащие военно-морского флота. Задача музея – привлекать туристов-дайверов и способствовать восстановлению кораллов.

[Пиял де Силва, вице-адмирал]:
«Мы создали прекрасный музей под водой».

Музейные экспонаты расположились на глубине 15 метров. Все статуи и вазы сделаны из бетонных отходов.

Туристическая индустрия Шри-Ланки замерла в марте, когда мир охватила пандемия коронавируса. Сейчас страна готовится снова принимать зарубежных гостей. Открыть границы для туристов планируют 1 августа.

Галле – одно из главных туристических направлений Шри-Ланки. Город известен гранитным фортом, построенным голландцами; соборами, церквями и многочисленными буддийскими храмами.

В прошлом году в южноазиатской стране побывали два миллиона иностранных путешественников. Туристический сектор составляет почти 11% ВВП страны.
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