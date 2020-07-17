Южные округи США заказывают фуры-холодильники для тел умерших от COVID-19

Округи в американских штатах Аризона и Техас заказывают холодильники и прицепы-рефрижераторы, чтобы хранить тела умерших от..

Округи в американских штатах Аризона и Техас заказывают холодильники и прицепы-рефрижераторы, чтобы хранить тела умерших от COVID-19. Мест в моргах больше нет.

В городе Сан-Антонио штата Техас уже есть два рефрижераторных трейлера. Ожидают прибытия ещё трёх.

[Марио Мартинес, представитель департамента здравоохранения]:

«Число смертей от COVID-19 в местных больницах увеличивается, также многие откладывают похороны. Для больниц это означает, что морги переполнены».

В Техасе в четверг зафиксировали суточный прирост заболевших в 10 457 человек, а также рекордное число в 129 смертей. Техасские округи Камерон и Идальго также делят рефрижераторный трейлер.

[Марио Мартинес, представитель департамента здравоохранения]:

«Настало время вернуть все меры предосторожности: носить маски, избегать людных мест, соблюдать дистанцию, общаться только с самыми близкими людьми. Тогда мы сможем вместе прилагать усилия, чтобы сократить число случаев COVID-19».

Между тем, округ Марикопа в Аризоне заказал 14 холодильных камер для сотен тел. Число умерших там в два раза превышает вместимость моргов. При этом пик смертности ещё не пройден.

В апреле в городе Нью-Йорк использовали десятки рефрижераторных трейлеров, поскольку суточное число смертей превышало 700 человек. Теперь эпидемия, похоже, перекинулась на южные штаты США.

В целом в стране выявили уже почти три миллиона 700 тысяч заболевших. Скончалось от коронавируса более 141 тысячи человек.

Короткая ссылка на эту страницу: