Новая Гвинея обладает самой разнообразной флорой среди островов мира

Остров Новая Гвинея в Тихом океане обладает самым большим разнообразием растений среди всех островов в мире...

Остров Новая Гвинея в Тихом океане обладает самым большим разнообразием растений среди всех островов в мире. Так считают ботаники, которые впервые провели перепись флоры в регионе.

В исследовании приняли участие 99 учёных из 56 различных учреждений, включая Королевские ботанические сады Кью, Музей естественной истории и Технологический университет Папуа-Новой Гвинеи.

[Чарли Хитабан, исследователь]:

«Этот остров – райский уголок на земле. Он уникален. Это сложно описать словами. Я очень счастлив».

Такое богатство флоры образовалось за счёт большой площади суши и изолированности острова. Здесь растут редкие орхидеи, пальмы и рододендроны.

В целом на Новой Гвинее произрастает 13 634 вида растений – больше, чем на любом другом острове в мире.

При этом одна из главных угроз для этого разнообразия – потеря территории из-за расширения инфраструктуры.

[Чарли Хитабан, исследователь]:

«Меня беспокоит строительство. Здесь возведут новый жилой массив. Здесь уже построили новую дорогу, которая соединяет все города в провинции».

Остров Новая Гвинея делят Индонезия и Папуа-Новая Гвинея. Это второй по величине остров в мире после Гренландии и крупнейший остров тропиков.

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