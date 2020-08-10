Протестующие в Беларуси строят баррикады и призывают Лукашенко уйти

Беларуская полиция использовала водомёты, слезоточивый газ и шумовые гранаты для разгона демонстрантов, которые вышли после проведения..

Беларуская полиция использовала водомёты, слезоточивый газ и шумовые гранаты для разгона демонстрантов, которые вышли после проведения президентских выборов в стране. По результатам экзитполов, почти 80% голосов получил нынешний президент Александр Лукашенко. А его главная оппонентка Светлана Тихановская заручилась поддержкой 6,8% голосов избирателей.

При этом по неофициальным экзитполам на заграничных участках победа досталась Тихоновской.

В Минске и других городах с протестами вышли тысячи человек. Некоторые строили баррикады из мусорных баков и кричали «Уходи». От оппозиции поступают сообщения о том, что силы безопасности применяли боевое оружие. Однако официальных данных о жертвах или раненых нет.

Наблюдатели не называют выборы в Беларуси честными и справедливыми. Сообщается о многочисленных нарушениях. Так, не все смогли проголосовать из-за больших очередей.

Это участок для голосования в Москве. Здесь многие считают, что Лукашенко должен уйти.

[избиратель]:

«Человек оккупировал страну, присосался к власти, делает её посмешищем зачастую в глазах всего мира, не даёт нормально развиваться. Я хочу, чтобы люди, мои друзья, мои племянники и племянницы имели шанс и возможность расти в нормальной стране». [избиратель]:

«Невыносимо, так нельзя. Человек уже должен сам понимать, что он должен уйти. Поэтому я за смену власти».

Александр Лукашенко пришёл к власти в 1994 году. Против его бессменного правления оппозиция выступает не впервые. Она критикует его экономическую политику и притеснение прав человека. При этом в последнее время к этому также добавилась критика в отношении его реакции на коронавирус.

Светлана Тихановская стала кандидатом после того, как отправили в тюрьму её мужа-блогера, который критиковал власти и хотел выдвигаться в президенты.

Короткая ссылка на эту страницу: