Протестующие в Беларуси строят баррикады и призывают Лукашенко уйти
Беларуская полиция использовала водомёты, слезоточивый газ и шумовые гранаты для разгона демонстрантов, которые вышли после проведения..
Дата загрузки: 2020-08-10
При этом по неофициальным экзитполам на заграничных участках победа досталась Тихоновской.
В Минске и других городах с протестами вышли тысячи человек. Некоторые строили баррикады из мусорных баков и кричали «Уходи». От оппозиции поступают сообщения о том, что силы безопасности применяли боевое оружие. Однако официальных данных о жертвах или раненых нет.
Наблюдатели не называют выборы в Беларуси честными и справедливыми. Сообщается о многочисленных нарушениях. Так, не все смогли проголосовать из-за больших очередей.
Это участок для голосования в Москве. Здесь многие считают, что Лукашенко должен уйти.
[избиратель]:
«Человек оккупировал страну, присосался к власти, делает её посмешищем зачастую в глазах всего мира, не даёт нормально развиваться. Я хочу, чтобы люди, мои друзья, мои племянники и племянницы имели шанс и возможность расти в нормальной стране».
[избиратель]:
«Невыносимо, так нельзя. Человек уже должен сам понимать, что он должен уйти. Поэтому я за смену власти».
Александр Лукашенко пришёл к власти в 1994 году. Против его бессменного правления оппозиция выступает не впервые. Она критикует его экономическую политику и притеснение прав человека. При этом в последнее время к этому также добавилась критика в отношении его реакции на коронавирус.
Светлана Тихановская стала кандидатом после того, как отправили в тюрьму её мужа-блогера, который критиковал власти и хотел выдвигаться в президенты.
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