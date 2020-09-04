В Нью-Йоркской бухте восстанавливают популяцию устриц
В воды Нью-Йоркской бухты выпускают тысячи устриц. Так пытаются восстановить популяцию этих моллюсков, которая резко сократилась..
Дата загрузки: 2020-09-04
«Этим летом мы выпустили около 15 миллионов устриц в бухту Нью-Йорка. Мы также учитываем молодняк, то есть устриц-детёнышей, прикрепленных к раковинам».
Как ожидают участники программы, бухта станет намного чище. Каждый моллюск способен фильтровать до 200 литров воды в день. Кроме этого, вокруг них собираются другие морские обитатели, в том числе крабы и рыба.[Танасия Свифт, участница проекта «Миллиард устриц»]:
«Возле устричных рифов обитает множество рыбы, крабов, а также морских организмов, которые не двигаются, таких как оболочники (морские беспозвоночные животные) и губки. И это увеличивает биоразнообразие».
В начале XVII века устрицы были синонимом города. Здесь их обнаружили столько, что готовили и продавали их на каждом углу. Согласно историческим записям, в бухте насчитывалась почти половина мировых залежей устриц.[Танасия Свифт, участница проекта]:
«Вместо машин с хот-догами или мороженым, которые сегодня стоят вокруг Центрального парка, здесь были тележки с устрицами. В то время устрицу можно было приобрести буквально за один цент».
Численность устриц сократилась не только из-за чрезмерного потребления. Также они исчезали в результате расширения береговой линии Нью-Йорка и загрязнения вод отходами.
Экологи надеются к 2035 году выпустить в бухту один миллиард устриц.
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