В Нью-Йоркской бухте восстанавливают популяцию устриц

В воды Нью-Йоркской бухты выпускают тысячи устриц. Так пытаются восстановить популяцию этих моллюсков, которая резко сократилась..

В воды Нью-Йоркской бухты выпускают тысячи устриц. Так пытаются восстановить популяцию этих моллюсков, которая резко сократилась из-за чрезмерного потребления. [Танасия Свифт, участница проекта «Миллиард устриц»]:«Этим летом мы выпустили около 15 миллионов устриц в бухту Нью-Йорка. Мы также учитываем молодняк, то есть устриц-детёнышей, прикрепленных к раковинам».

Как ожидают участники программы, бухта станет намного чище. Каждый моллюск способен фильтровать до 200 литров воды в день. Кроме этого, вокруг них собираются другие морские обитатели, в том числе крабы и рыба.

[Танасия Свифт, участница проекта «Миллиард устриц»]:«Возле устричных рифов обитает множество рыбы, крабов, а также морских организмов, которые не двигаются, таких как оболочники (морские беспозвоночные животные) и губки. И это увеличивает биоразнообразие».

В начале XVII века устрицы были синонимом города. Здесь их обнаружили столько, что готовили и продавали их на каждом углу. Согласно историческим записям, в бухте насчитывалась почти половина мировых залежей устриц.

[Танасия Свифт, участница проекта]:«Вместо машин с хот-догами или мороженым, которые сегодня стоят вокруг Центрального парка, здесь были тележки с устрицами. В то время устрицу можно было приобрести буквально за один цент».

Численность устриц сократилась не только из-за чрезмерного потребления. Также они исчезали в результате расширения береговой линии Нью-Йорка и загрязнения вод отходами.

Экологи надеются к 2035 году выпустить в бухту один миллиард устриц.

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