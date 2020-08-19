Пандемия лишила многих индийцев мечты пополнить ряды среднего класса

Ещё в марте Ашиш Кумар работал на фабрике на западе Индии. Он производил коробки для конфет..

Ещё в марте Ашиш Кумар работал на фабрике на западе Индии. Он производил коробки для конфет Ferrero Rocher, а также небольшие ложки, которые помещают в яйца Kinder Joy.

Однако почти в одночасье вся страна ушла на карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Транспорт был остановлен, закрылись офисы, магазины, а также фабрики, включая и ту, где работал Ашиш.

Теперь 20-летний молодой человек остаётся в родительском доме в небольшой деревне Дутта Нагар. Он пополнил целую армию молодых рабочих-мигрантов, чей уклад жизни полностью изменился после начала пандемии. Многие из них мечтали войти в растущий средний класс.

[Ашиш Кумар, рабочий-мигрант]:

«Мечта, которую я хотел осуществить к 2022-23 годам, теперь отодвинулась на два-четыре или пять лет. Теперь я ничего не смогут сделать в ближайшие четыре-пять лет. Экономика обрушилась, работы не хватает. Из-за этого в ближайшее время мы не получим ни повышения, ни даже зарплаты».

Изначально на заработанные деньги он планировал построить мусороперерабатывающий завод. Однако теперь главная его задача – найти вообще хоть какую-то работу.

[Битту Деви, мать рабочего-мигранта]:

«У нас нет никакой финансовой поддержки. Он должен найти такую же работу, как у него была. Нужно начинать работать, потому что денег взять неоткуда».

В течение десятилетий молодые индийцы массово покидали деревни и ехали в большие города в поисках работы на промышленных предприятиях. Там они ежемесячно зарабатывали в среднем около 170 долларов. Это в два раза больше, чем то, что можно получить, выращивая, например, пшеницу.

При этом после начала пандемии, по меньшей мере, 10 миллионов индийцев устремились из городов в родные деревни и теперь живут на то, что удавалось откладывать.

[Радика Капур, экономист]:

«Молодые мигранты долгое время работали в городах. Они приобрели навыки. Теперь они возвращаются в свои деревни, но там работы нет, а в центры трудоустройства они идти не хотят. Есть вероятность, что это окажет влияние на их карьеру и мы получим так называемое карантинное поколение».

Международный валютный фонд в июне спрогнозировал, что в текущем финансовом году экономика Индии сократится на 4,5%. Это худший спад в истории страны. Из-за этого, как считают эксперты, около 400 миллионов рабочих окажутся перед угрозой полной нищеты.

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